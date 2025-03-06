Grande Loterie 2025

Numéro de licence : L-01607 Un seul tirage prévu le 23 mai 2025, à 15h30 Réclamation des prix à adresser avant le 31/08/2025 - 17h00 à : École Sainte-Famille 10 425 boulevard Guillaume-Couture G6V 9R6, Lévis, QC, Canada
Billets disponibles exclusivement pour les résidents du Québec
Une chance de gagner - 10 $ (minimum 2 billets)
10 $
Douze chances de gagner
100 $
C'est un billet de groupe, il inclut 12 billets
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!