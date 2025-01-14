Les Grands Feux Loto-Québec 2025 | Mardi le 12 août à Québec

Réservez votre place pour un spectacle pyrotechnique inoubliable !



Vous désirez être aux premières loges? Réservez votre place dans notre loge du belvédère pour la meilleure vue qui soit du spectacle pyrotechnique. Profitez d'une expérience exceptionnelle avec une vue en hauteur sur les feux d'artifice et le site événementiel, incluant toutes les activités. Cette section privilégiée offre une perspective panoramique unique, ainsi qu’un accès à un bar privé pour un confort optimal.



De plus, chaque billet inclut deux consommations pour agrémenter votre soirée. Notez que la loge est à l'extérieur et n'est pas couverte, vous permettant de vivre pleinement l'ambiance du spectacle en plein air.