Les Grands Feux Loto-Québec 2025 | Jeudi le 14 août à Québec

À propos de cet événement
Vous désirez être aux premières loges? Réservez votre place dans notre Zone de sièges réservés, directement aux abords du fleuve sans vous soucier d’arriver en avance. La Zone est située à la Place des Canotiers (Quai 22), face à la barge de lancement. L’emplacement de la Zone de sièges réservés est choisi pour permettre la meilleure vue qui soit du spectacle pyrotechnique. Au coût de 39,99$* taxes incluses par personne en admission générale (frais de service inclus), vous pourrez profiter de la meilleure vue qui soit sur les feux assis confortablement sur votre chaise Adirondack.
Réservez votre place pour un spectacle pyrotechnique inoubliable !
Vous désirez être aux premières loges? Réservez votre place dans notre loge du belvédère pour la meilleure vue qui soit du spectacle pyrotechnique. Profitez d'une expérience exceptionnelle avec une vue en hauteur sur les feux d'artifice et le site événementiel, incluant toutes les activités. Cette section privilégiée offre une perspective panoramique unique, ainsi qu’un accès à un bar privé pour un confort optimal.
De plus, chaque billet inclut deux consommations pour agrémenter votre soirée. Notez que la loge est à l'extérieur et n'est pas couverte, vous permettant de vivre pleinement l'ambiance du spectacle en plein air.
