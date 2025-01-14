Les Grands Feux Loto-Québec 2025 | Jeudi le 14 août à Québec

Vous désirez être aux premières loges? Réservez votre place dans notre Zone de sièges réservés, directement aux abords du fleuve sans vous soucier d’arriver en avance. La Zone est située à la Place des Canotiers (Quai 22), face à la barge de lancement. L’emplacement de la Zone de sièges réservés est choisi pour permettre la meilleure vue qui soit du spectacle pyrotechnique. Au coût de 39,99$* taxes incluses par personne en admission générale (frais de service inclus), vous pourrez profiter de la meilleure vue qui soit sur les feux assis confortablement sur votre chaise Adirondack.