Les Grands Feux Loto-Québec 2025 | Jeudi le 14 août à Lévis

À propos de cet événement
Vous désirez être aux premières loges? Réservez votre place dans notre Zone de sièges réservés, directement aux abords du fleuve sans vous soucier d’arriver en avance. La Zone est située sur la terrasse de la Gare maritime de Lévis avec une vue imprenable sur le spectacle pyromusical. Au coût de 39,99$* taxes incluses par personne en admission générale (frais de service inclus), vous pourrez profiter de la meilleure vue qui soit sur les feux assis confortablement sur votre chaise Adirondack.
Vous désirez être aux premières loges? Réservez votre place dans notre Zone de sièges réservés, directement aux abords du fleuve sans vous soucier d’arriver en avance. La Zone est située sur la terrasse de la Gare maritime de Lévis avec une vue imprenable sur le spectacle pyromusical. Au coût de 54,99$* taxes incluses par personne en admission générale (frais de service inclus) incluant 2 consommations*.*Consommations incluses : vin, bière, liqueur douce et autres options offertes le soir de l’événement).
