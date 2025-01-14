Les Créations Pyro

Organisé par

Les Créations Pyro

À propos de cet événement

Les Grands Feux Loto-Québec 2025 | Jeudi le 21 août à Lévis

6075 Rue Saint-Laurent

Lévis, QC G6V 3P5, Canada

Zone de sièges réservés
39,99 $

Vous désirez être aux premières loges? Réservez votre place dans notre Zone de sièges réservés, directement aux abords du fleuve sans vous soucier d’arriver en avance. La Zone est située sur la terrasse de la Gare maritime de Lévis avec une vue imprenable sur le spectacle pyromusical. Au coût de 39,99$* taxes incluses par personne en admission générale (frais de service inclus), vous pourrez profiter de la meilleure vue qui soit sur les feux assis confortablement sur votre chaise Adirondack.

Zone de sièges réservés avec consommation
54,99 $

Vous désirez être aux premières loges? Réservez votre place dans notre Zone de sièges réservés, directement aux abords du fleuve sans vous soucier d’arriver en avance. La Zone est située sur la terrasse de la Gare maritime de Lévis avec une vue imprenable sur le spectacle pyromusical. Au coût de 54,99$* taxes incluses par personne en admission générale (frais de service inclus) incluant 2 consommations*.*Consommations incluses : vin, bière, liqueur douce et autres options offertes le soir de l’événement).

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