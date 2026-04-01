Marie-Claude Laberge

Organisé par

Marie-Claude Laberge

À propos de cet événement

Gravel des Appalaches - Édition 1 : Parcours des Vaillants

503 Chem. Bellevue O

Cap-Saint-Ignace, QC G0R 1H0, Canada

Admission générale
35 $

Voici les détails :

Un défi participatif de 43 kilomètres au cœur des routes et reliefs de Cap-Saint-Ignace.

 

Accessible, mais relevé, ce parcours invite les cyclistes à plonger dans l’univers du vélo gravelle, entre montées soutenues, chemins de caractère et panoramas typiques des Appalaches. Le départ se fera à 9 h 30 depuis le stationnement du Domaine Ritt (503, chemin Bellevue Ouest).

 

Pensé dans un esprit convivial, l’événement propose une formule participative au coût de 35 $, incluant un dîner sur place. L’initiative est rendue possible grâce à la collaboration de précieux partenaires, soit la Municipalité de Cap-Saint-Ignace, Riken et la MRC de Montmagny.


Afin de profiter pleinement de l’expérience, certaines recommandations techniques sont émises : aucun pneu de route, une largeur minimale de 33 mm de type cyclo-cross est requise (40 mm suggéré), et les vélos de montagne ainsi que les vélos à assistance électrique sont les bienvenus.

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