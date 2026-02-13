Groupe affaires et Team Building

Musée Photographie Desjardins

Studio photo et chambre noire
30 $

Prix par personne.


Activité de 60 minutes. Prises de photo dans le studio. Exploration des différents appareils photos et développement dans la chambre noire.

Visite guidée exposition en cours
10 $

Prix par personne. 60 minutes.


Visite guidée et interaction des expositions en cours. (exclus l'exposition permanente d'appareils photos)

Visite guidée histoire de la photographie
15 $

Prix par personne. 90 minutes


Visite guidée et interaction sur l'histoire de la photographie de la collection permanente d'appareils photos.

L'envers du décor
10 $

Prix par personne. 45 minutes


Visite guidée des réserves du Musée. Voyez l'impressionnante quantité d'appareils et de photographies détenues par le Musée.

Cours de photo
15 $

Prix par personne. 45 minutes


Initiation à la photographie et exploration des différents appareils.

Conférence sur la photographie
15 $

Prix par personne. 60 minutes.


Plusieurs sujets de conférences disponibles en lien avec la photographie. Possibilité de faire l'activité dans vos locaux.

