GROUPE COLLÉGIAL

Plan A (8 versements – Sport-études)
Montant : 247,88 $
Description :
Ce plan vous permet de répartir le paiement du programme sport-études en 8 versements mensuels, du 15 septembre au 15 avril.
Merci d'inscrire le nom du patineur . Un rappel vous sera envoyé chaque mois pour effectuer le paiement à la bonne date. Montant total : 1983$ Merci d’indiquer le nom du patineur lors du paiement.
📌 Note importante concernant le paiement sur Zeffy
Lors du règlement, la plateforme ajoute automatiquement une contribution volontaire (don) à Zeffy.
👉 Si vous ne souhaitez pas ajouter de frais supplémentaires, cliquez sur "Autre montant" et indiquez "0 $".
Plan B (6 versements – Sport-études)
Montant : 330,50 $ / mois
Description :
Ce plan vous permet de répartir les frais du sport-études en 6 versements mensuels, du 15 septembre, 15 octobre, 15 novembre, 15 décembre, 15 février et le 15 mars.
Vous recevrez un rappel à chaque date d’échéance.
Montant total : 1983 $
Merci d’indiquer le nom du patineur lors du paiement.
📌 Note importante concernant le paiement sur Zeffy
Lors du règlement, la plateforme ajoute automatiquement une contribution volontaire (don) à Zeffy.
👉 Si vous ne souhaitez pas ajouter de frais supplémentaires, cliquez sur "Autre montant" et indiquez "0 $".
Plan C (4 versements – Sport-études)
Montant : 495,75 $ / mois
Description :
Ce plan vous permet de répartir le paiement en 4 versements mensuels égaux, dus le 15 septembre, 15 novembre, 15 janvier et 15 mars.
Montant total : 1983 $
Merci de mentionner le nom du patineur dans le formulaire.
📌 Note importante concernant le paiement sur Zeffy
Lors du règlement, la plateforme ajoute automatiquement une contribution volontaire (don) à Zeffy.
👉 Si vous ne souhaitez pas ajouter de frais supplémentaires, cliquez sur "Autre montant" et indiquez "0 $".
Plan D (2 versements – Sport-études)
Montant : 950,50 $ / versement
Description :
Ce plan vous permet de payer les frais en 2 versements, à effectuer le 15 septembre et le 15 janvier.
Montant total : 1983 $
Merci de compléter les champs requis avec le nom du patineur.
📌 Note importante concernant le paiement sur Zeffy
Lors du règlement, la plateforme ajoute automatiquement une contribution volontaire (don) à Zeffy.
👉 Si vous ne souhaitez pas ajouter de frais supplémentaires, cliquez sur "Autre montant" et indiquez "0 $".
Plan E (1 versement – Sport-études)
Montant : 2961,25 $
Description :
Ce paiement couvre la totalité des frais du sport-études 2025-2026, à régler en un seul versement au plus tard le 15 septembre 2025.
Montant total : 1983,00 $
Merci de remplir les informations du patineur dans le formulaire de paiement.
📌 Note importante concernant le paiement sur Zeffy
Lors du règlement, la plateforme ajoute automatiquement une contribution volontaire (don) à Zeffy.
👉 Si vous ne souhaitez pas ajouter de frais supplémentaires, cliquez sur "Autre montant" et indiquez "0 $".
