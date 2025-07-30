GROUPE COLLÉGIAL

Plan A (8 versements – Sport-études)

Montant : 247,88 $

Description :

Ce plan vous permet de répartir le paiement du programme sport-études en 8 versements mensuels, du 15 septembre au 15 avril.

Merci d'inscrire le nom du patineur . Un rappel vous sera envoyé chaque mois pour effectuer le paiement à la bonne date. Montant total : 1983$ Merci d’indiquer le nom du patineur lors du paiement.

📌 Note importante concernant le paiement sur Zeffy

Lors du règlement, la plateforme ajoute automatiquement une contribution volontaire (don) à Zeffy.

👉 Si vous ne souhaitez pas ajouter de frais supplémentaires, cliquez sur "Autre montant" et indiquez "0 $".