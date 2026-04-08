[GROUPE FERMÉ ➟ PRÉSENTIEL] Reconnaitre et prévenir la rechute (LES MERCREDIS 19h - 05-06 au 05-27)

Assure-toi d'être disponible pour l'ensemble des dates ciblées. L'engagement est au coeur du concept. ATTENTION : Tu pourras préciser plus tard si une obligation est déjà connue et que tu as tout de même le désir de t'inscrire, mais aucune autre absence ne sera toléré après l'officialisation de ton inscription. Ne prive pas quelqu'un d'autre de cette expérience en cas de doutes.