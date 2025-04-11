Groupe motivation - Service de consultation externe

Pour amorcer la démarche de groupe, une à deux rencontres d'évaluation doivent être réalisées. Chaque rencontre coûte 50$ pour une durée de 50 minutes.
Premier versement de la démarche de groupe
300 $
La démarche de groupe coûte 600$. Elle peut être payée en totalité ou en deux versements: 300$ à la première rencontre et 300$ à la 6e rencontre. Aucun remboursement possible dans le cas d'abandon de la démarche.
Deuxième versement de la démarche de groupe
300 $
Paiement en totalité de la démarche de groupe
600 $
Rencontre individuelle post-groupe
50 $
Environ un mois après votre démarche de groupe, il est possible de procéder à une rencontre individuelle avec un.e intervenant.e pour consolider votre démarche.
