Inscriptions Scoutes 2025-2026

Offert par
À propos des adhésions
Valide jusqu'au 18 mars 2027
Les vendredi soir, de 19h à 20h30, les plus jeunes explorateurs vivent mille aventures!
Rejoins les Castors du 43e St-Louis de Boucherville pour jouer, apprendre, et t’amuser en équipe tout en découvrant les secrets des six familles castors.
Valide jusqu'au 18 mars 2027
Les vendredi soir, de 19h à 21h, les Louveteaux se rassemblent pour relever des défis, vivre des jeux d’équipe et explorer la nature à travers la jungle de Mowgli.
Rejoins la meute du 43e St-Louis de Boucherville et pars à l’aventure!
Valide jusqu'au 18 mars 2027
Les vendredi soir, de 19h à 21h, les Louveteaux se rassemblent pour relever des défis, vivre des jeux d’équipe et explorer la nature à travers la jungle de Mowgli.
Rejoins la meute du 43e St-Louis de Boucherville et pars à l’aventure!
Valide jusqu'au 18 mars 2027
Les mercredi soir, de 19h à 21h, les Éclaireurs apprennent à se dépasser par des projets, des camps et des défis palpitants.
Entre par le gymnase et découvre l’esprit d’équipe du 43e St-Louis de Boucherville!
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!