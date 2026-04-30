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Ce guide (72 pages) présente une information pratique afin de soutenir les frères et sœurs de tous âges sur des préoccupations telles que la gestion des émotions, l’acceptation de la différence, le quotidien avec un frère ou une sœur autiste, l’avenir, etc. Il se divise en trois parties : la première s’adresse aux enfants, la seconde aux adolescents et la troisième aux adultes.





Ce guide a été rédigé en 2019. Aussi, il est possible que certains mots de vocabulaire aient évolué et ne reflètent plus tout à fait les usages actuels. Toutefois, l’ensemble des conseils de ce guide reste pertinent.