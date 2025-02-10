Guide du deuil périnatal

Ce dernier a pour objectif « d'accueillir toutes les émotions difficiles, de fournir des repères sur les choix envisageables, et de guider les parents vers la récupération de leur pouvoir personnel tout au long de cette épreuve ». Dans cet ouvrage, on parle de plusieurs sujets : - Des émotions et des questionnements que l’on peut vivre ; - Comment annoncer la nouvelle à la fratrie et à l’entourage; - Des idées d’actions symboliques pour traverser cette épreuve émouvante. Ce guide est une création originale de BedonZen et Souffle d’Étoiles. Aucune livraison.

Ce dernier a pour objectif « d'accueillir toutes les émotions difficiles, de fournir des repères sur les choix envisageables, et de guider les parents vers la récupération de leur pouvoir personnel tout au long de cette épreuve ». Dans cet ouvrage, on parle de plusieurs sujets : - Des émotions et des questionnements que l’on peut vivre ; - Comment annoncer la nouvelle à la fratrie et à l’entourage; - Des idées d’actions symboliques pour traverser cette épreuve émouvante. Ce guide est une création originale de BedonZen et Souffle d’Étoiles. Aucune livraison.

Plus de détails...