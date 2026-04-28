Organisé par

Tsongkhapa Meditation Center

À propos de cet événement

Gyalwa Gyatso, Initiation de Chenrezig Rouge par S.E. Zasep Tulku Rinpoche Enseignement au TCM

1551 Côte Saint-André

Sainte-Sophie, QC J5J 2S6, Canada

Autonomisation uniquement Tier 1
108 $

Les niveaux sont basés sur la capacité financière de chacun.

Veuillez noter que ce billet est destiné uniquement à l'autonomisation.

Autonomisation Tier 2
80 $

Veuillez noter que ce billet est destiné uniquement à l'autonomisation.

Autonomisation et retraite de deux jours Tier 1
208 $

Ce billet est destiné à l'autonomisation du vendredi 5 juin et à la retraite de deux jours suivante les 6 et 7 juin.

Autonomisation et retraite de deux jours Tier 2
175 $

Ce billet est destiné à l'autonomisation du vendredi 5 juin et à la retraite de deux jours suivante les 6 et 7 juin.

Dana pour Rinpoche
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