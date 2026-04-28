Gyalwa Gyatso, Initiation de Chenrezig Rouge par S.E. Zasep Tulku Rinpoche Enseignement au TCM

À propos de cet événement
Les niveaux sont basés sur la capacité financière de chacun.
Veuillez noter que ce billet est destiné uniquement à l'autonomisation.
Veuillez noter que ce billet est destiné uniquement à l'autonomisation.
Ce billet est destiné à l'autonomisation du vendredi 5 juin et à la retraite de deux jours suivante les 6 et 7 juin.
Ce billet est destiné à l'autonomisation du vendredi 5 juin et à la retraite de deux jours suivante les 6 et 7 juin.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!