les gymnastes de l'ile

Organisé par

les gymnastes de l'ile

À propos de cet événement

Gymnastes de L’Île - Hivers 2026

Gymnastique au sol débutant - 4 à 6 ans - Mardi (1h)
215 $

Une fois par semaine, le mardi de 18h à 19h (École La Samare)

Gymnastique au sol débutant - 4 à 6 ans - Samedi (1h)
215 $

Une fois pas semaine, le samedi de 9h à 10h (École la Perdriolle)

Gymnastique au sol débutant 4 à 6 ans -samedi et mardi (2h)
320 $

Deux fois pas semaine, le samedi de 9h à 10h (École la Perdriolle) et le mardi - 6h à 7h (École la Samare)

Débutant et intermédiaire (7 ans et +) - mardi (1h30)
295 $

Une fois par semaine, le mardi de 18h à 19h30 (École la Samare)

Débutant et intermédiaire (7 ans et +) samedi (1h30)
295 $

Une fois par semaine, le samedi de 10h à 11h30 (École la Perdriolle)

Débutant et intermédiaire (7 ans et +) mardi et samedi (3h)
385 $

Deux fois par semaine: le mardi de 18h à 19h30 (École la Samare) et le samedi de 10h à 11h30 (École La Perdriolle)

Pré-compétitif (4+) (après évaluation du coach) jeudi/samedi
415 $

Deux fois par semaine, jeudi 18h à 20h (École La Samare) et Samedi 9h à 11h (École la Perdriolle)

Compétitif (4h)
415 $

Deux fois par semaine, lundi 18h à 20 (la Samare) et Samedi 11h à 13h (la Perdriolle)

Compétitif - 6h (après évaluation du coach)
525 $

Trois fois par semaines, lundi 18h à 20h (la Samare), le samedi 11h à 13h (la Perdriolle) et le jeudi 18h à 20h (la Samare) ou le dimanche 12h15 à 14h15 (Chêne-Bleu)

Compétitif - 8h (après évaluation du coach)
580 $

Quatre fois par semaine, lundi et jeudi de 18h à 20h - la Samare, samedi 11h à 13h (la Perdriolle) et le dimanche 12h15 à 14h15 (Chêne-Bleu)

Cours d’essai
20 $

Billet pour un cours d’essai

Affiliations Récréatif/Pré-compétitif
35 $

Affiliations Gymnastique Québec valide du 1 septembre 2025 au 31 août 2026

Affiliations Compétitif
84 $

Affiliations Gymnastique Québec valide du 1 septembre 2025 au 31 août 2026


Affiliation Compétitif (changement de niveau)
49 $

Affiliations Gymnastique Québec valide du 1 septembre 2025 au 31 août 2026

(Pour les athlètes qui passent du pré-compétitif au compétitif)

Ajouter un don pour les gymnastes de l'ile

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!