Gymnastes de L’Île - Hivers 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Une fois par semaine, le mardi de 18h à 19h (École La Samare)
Une fois pas semaine, le samedi de 9h à 10h (École la Perdriolle)
Deux fois pas semaine, le samedi de 9h à 10h (École la Perdriolle) et le mardi - 6h à 7h (École la Samare)
Une fois par semaine, le mardi de 18h à 19h30 (École la Samare)
Une fois par semaine, le samedi de 10h à 11h30 (École la Perdriolle)
Deux fois par semaine: le mardi de 18h à 19h30 (École la Samare) et le samedi de 10h à 11h30 (École La Perdriolle)
Deux fois par semaine, jeudi 18h à 20h (École La Samare) et Samedi 9h à 11h (École la Perdriolle)
Deux fois par semaine, lundi 18h à 20 (la Samare) et Samedi 11h à 13h (la Perdriolle)
Trois fois par semaines, lundi 18h à 20h (la Samare), le samedi 11h à 13h (la Perdriolle) et le jeudi 18h à 20h (la Samare) ou le dimanche 12h15 à 14h15 (Chêne-Bleu)
Quatre fois par semaine, lundi et jeudi de 18h à 20h - la Samare, samedi 11h à 13h (la Perdriolle) et le dimanche 12h15 à 14h15 (Chêne-Bleu)
Billet pour un cours d’essai
Affiliations Gymnastique Québec valide du 1 septembre 2025 au 31 août 2026
Affiliations Gymnastique Québec valide du 1 septembre 2025 au 31 août 2026
Affiliations Gymnastique Québec valide du 1 septembre 2025 au 31 août 2026
(Pour les athlètes qui passent du pré-compétitif au compétitif)
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!