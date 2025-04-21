eventClosed

Halaka du 30 avril - La vie des cœurs, par le dhikr - Invité special

3200 Rue Jean-Brillant

Montréal, QC H3T 1N8, Canada

Admission Udem
CA$1
Votre générosité est essentielle pour nous aider à poursuivre nos halaqas, événements de dawa et projets caritatifs. Tous les fonds récoltés servent directement au financement de nos activités ou sont dédiés à des causes caritatives, pour propager le bien et renforcer notre communauté. Le Prophète Muhammad (ﷺ) a dit : "La charité n'a jamais diminué une richesse." (Rapporté par Mouslim, 2588). Ne tardez pas à réserver votre place, car la page affichera complet une fois toutes les places prises. Qu’Allah récompense abondamment vos efforts et vos contributions.
Admission poly/hec
CA$1

