eventClosed

Halloween 2025 - (AÉÉMUM x AÉPUM x AÉSIUM)

3781 Boul. Saint-Laurent

Montréal, QC H2W 1X8, Canada

Vente Dernière Chance - AÉÉMUM
CA$23

Accès à la soirée

***Chaque étudiant·e (de l'AÉÉMUM) doit obligatoirement se procurer son propre billet.
Il est possible d’ajouter +2 invité·e·s (hors programme). Votre nom complet et ceux de vos invité·e·s doivent être indiqués lors de l’inscription, sans quoi l’accès leur sera refusé.


Inclut:

  • 1 shot ou consommation non-alcoolisée/pers.
  • Coat-check/pers.
Vente Dernière Chance - AÉPUM
CA$23

Accès à la soirée

***Chaque étudiant·e (de l'AÉPUM) doit obligatoirement se procurer son propre billet.
Il est possible d’ajouter +2 invité·e·s (hors programme). Votre nom complet et ceux de vos invité·e·s doivent être indiqués lors de l’inscription, sans quoi l’accès leur sera refusé.


Inclut:

  • 1 shot ou consommation non-alcoolisée/pers.
  • Coat-check/pers.
Vente Dernière chance - AÉSIUM
CA$23

Accès à la soirée

***Chaque étudiant·e (de l'AÉSIUM) doit obligatoirement se procurer son propre billet.
Il est possible d’ajouter +2 invité·e·s (hors programme). Votre nom complet et ceux de vos invité·e·s doivent être indiqués lors de l’inscription, sans quoi l’accès leur sera refusé.


Inclut:

  • 1 shot ou consommation non-alcoolisée/pers.
  • Coat-check/pers.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing