Cabaret Jazz L'Entracte O.S.B.L.

Organisé par

Cabaret Jazz L'Entracte O.S.B.L.

À propos de cet événement

Hammond Organ Night! avec Kevin Dean et Steve Amirault

1112 Rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal, QC H3B 1H4, Canada

Admission générale
18 $

Nous vous conseillons d'arriver au moins 20 minutes à l'avance afin de vous assurer une place de choix.

Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur.

Il est strictement interdit d'apporter de la nourriture ou des boissons de l'extérieur.

Merci de nous avoir fait confiance pour votre sortie culturelle!

Étudiant
12 $

Nous vous conseillons d'arriver au moins 20 minutes à l'avance afin de vous assurer une place de choix.

Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur.

Il est strictement interdit d'apporter de la nourriture ou des boissons de l'extérieur.

Merci de nous avoir fait confiance pour votre sortie culturelle!

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