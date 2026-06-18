Hammond Organ Night! avec Kevin Dean et Steve Amirault

Nous vous conseillons d'arriver au moins 20 minutes à l'avance afin de vous assurer une place de choix.

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Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur.

Il est strictement interdit d'apporter de la nourriture ou des boissons de l'extérieur.

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Merci de nous avoir fait confiance pour votre sortie culturelle!