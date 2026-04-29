AlgomaTrad

Organisé par

AlgomaTrad

À propos de cet événement

Concert de sortie d'album de Hannah et Nathan

1249 F & G Line Rd

Richards Landing, ON P0R 1J0, Canada

Admission générale
28,25 $

Le prix du billet comprend la TVH

25 $ plus 3,25 $

Aîné 65+
25 $

Le prix du billet comprend la TVH

22,12 $ plus 2,88 $ de TVH

Étudiant
20 $

Le prix du billet comprend la TVH

17,70 $ plus 2,30 $ de TVH

Enfant de moins de 12 ans
Gratuit

Veuillez choisir cette option si vous amenez un enfant de 12 ans et moins, afin que nous puissions suivre les participants, merci !

Payez ce que vous pouvez à l'entrée
Gratuit

Il s'agit d'un prix de billet subventionné pour rendre nos concerts accessibles et inclusifs. Vous pouvez faire une contribution à l'entrée le soir des concerts. Nous avons juste besoin de savoir que vous venez pour pouvoir suivre les chiffres. Nous avons mis "0,00 $" comme prix car nous savons que ce qui est payé sera variable pour chaque personne qui choisit cette option.

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