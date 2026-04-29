Concert de sortie d'album de Hannah et Nathan

Il s'agit d'un prix de billet subventionné pour rendre nos concerts accessibles et inclusifs. Vous pouvez faire une contribution à l'entrée le soir des concerts. Nous avons juste besoin de savoir que vous venez pour pouvoir suivre les chiffres. Nous avons mis "0,00 $" comme prix car nous savons que ce qui est payé sera variable pour chaque personne qui choisit cette option.