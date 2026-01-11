Maison des Jeunes l'Escalier

Organisé par

Maison des Jeunes l'Escalier

À propos de cet événement

Happening jeunesse 4e éd., la prévention autrement - Vivre ensemble

560 5e Avenue

Lachine, QC H8S 2V9, Canada

Panel intergénérationnel 15h00 -15h45
Gratuit

Regards croisés sur les réalités raciales au Québec et à Lachine
Conférence, témoignages et stratégies pour contrer le racisme.


🎤 Modératrice : Valérie Fillion, présidente du conseil d’administration de la MDJ L’Escalier et entrepreneure engagée.

Initiation à la danse africaine 16h00 - 17h00
Gratuit

Animée par Rootine Africa danse – atelier participatif célébrant l’expression corporelle et la culture africaine.


Pas de pré-requis

Admission VIP - Happening complet 3@7
Gratuit

Places réservées.

🗣️ 15 h – 15 h 45 | Panel intergénérationnel

Regards croisés sur les réalités raciales au Québec et à Lachine
Conférence, témoignages et stratégies pour contrer le racisme.
🎤 Modératrice : Valérie Fillion, présidente du conseil d’administration de la MDJ L’Escalier et entrepreneure engagée.
15 h 45 – 16 h | Célébration des jeunes

Mise en lumière de l’engagement des jeunes dans la lutte contre les discriminations.

💃🏾 16 h – 17 h 00 | Initiation à la danse africaine

Animée par Rootine Africa danse – atelier participatif célébrant l’expression corporelle et la culture africaine.

🌎🍴 17 h – 17 h 45 | Souper « exotique en folie »

Dégustation de bouchées du monde pour célébrer la diversité culinaire.

🎶 17 h 45 – 19 h 00 | Célébration de la musique noire

Avec DJ Vocalteknix – voyage musical du disco aux rythmes contemporains.
👗🕺 Venez déguisés selon votre époque musicale préférée !


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