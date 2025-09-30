Harvesters of Light: Chants pour le réconfort Canta Mara Youth Choirs mettant en vedette Terra Spencer.

Chansons réconfortantes - Un concert bénéfice communautaire en soutien à Valley Connect Outreach mettant en vedette les Chœurs de jeunes Canta Mara et la chanteuse-compositrice néo-écossaise Terra Spencer





Rejoignez-nous pour un après-midi inoubliable de musique et de communauté alors que les Chœurs de jeunes Canta Mara collaborent avec l'auteure-compositrice néo-écossaise acclamée Terra Spencer dans le cadre de Chansons réconfortantes, le dimanche 19 octobre à 16h00 à l'école secondaire Horton. Ce concert spécial réunit des voix dans un esprit de compassion, d'amour et de gentillesse, les recettes soutenant Valley Connect Outreach.





Fondés sur la croyance que chaque voix compte, les Chœurs de jeunes Canta Mara cherchent à partager de la musique qui élève et crée des liens tant au sein du chœur qu'avec la communauté élargie. Les chanteurs uniront leurs voix aux récits sincères de Terra Spencer, tissant des chansons porteuses de chaleur, de solidarité et d'espoir.





Cet événement est plus qu'un concert, c'est une invitation à se rassembler en voisins en soutien à ceux qui en ont le plus besoin. À travers l'harmonie et les voix partagées, nous nous rappelons de la résilience de notre communauté, et du réconfort que la musique peut apporter lorsqu'elle est offerte avec amour.





Rejoignez-nous le dimanche 19 octobre à 16h00 à l'école secondaire Horton. Les billets sont au prix de 20 $ et nous encourageons les participants à apporter un aliment non périssable en soutien à Valley Connect Outreach.



