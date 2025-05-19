Healing Gaza - Les soins de santé sous siège

Accorde l'entrée à l'événement avec accès aux commodités et activités standard. Pour aider à compenser les coûts de l'événement et soutenir sa mission de promotion du dialogue, de l'inclusivité et de l'engagement significatif entre les diverses communautés du Canada.

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