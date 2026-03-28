The Hudson Food Collective - Le Collectif alimentaire de Hudson
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Heartbeet Bucks 2026
Dollars Betterêve (valeur de 5 $)
5 $
Un seul billet de Dollars Betterêve vaut 5 $ de produits agricoles au stand de la ferme ou au marché. Tant que vous dépensez vos dollars pour acheter des légumes locaux et biologiques cette saison ou la prochaine, vous ne perdez pas d'argent :) C'est également le montant minimum de votre achat lorsque vous utilisez les Dollars Betterêve, car ils ne sont pas échangeables contre de l'argent. Si vous souhaitez acheter pour 25 $, achetez 5 billets de Dollars Betterêve.
Un seul billet de Dollars Betterêve vaut 5 $ de produits agricoles au stand de la ferme ou au marché. Tant que vous dépensez vos dollars pour acheter des légumes locaux et biologiques cette saison ou la prochaine, vous ne perdez pas d'argent :) C'est également le montant minimum de votre achat lorsque vous utilisez les Dollars Betterêve, car ils ne sont pas échangeables contre de l'argent. Si vous souhaitez acheter pour 25 $, achetez 5 billets de Dollars Betterêve.
Dollars Betterêve (valeur de 55 $)
50 $
Obtenez 55 $ en Dollars Betterêve pour 50 $.
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Dollars Betterêve (valeur de 115 $)
100 $
Obtenez 115 $ en Dollars Betterêve pour 100 $.
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