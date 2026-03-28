Heartbeet Bucks 2026

Un seul billet de Dollars Betterêve vaut 5 $ de produits agricoles au stand de la ferme ou au marché. Tant que vous dépensez vos dollars pour acheter des légumes locaux et biologiques cette saison ou la prochaine, vous ne perdez pas d'argent :) C'est également le montant minimum de votre achat lorsque vous utilisez les Dollars Betterêve, car ils ne sont pas échangeables contre de l'argent. Si vous souhaitez acheter pour 25 $, achetez 5 billets de Dollars Betterêve.

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