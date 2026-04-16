Prix par CHAMBRE par NUIT



Chambres Suite 105 et 205



Nos lumineuses Chambres contemporaines peuvent facilement loger jusqu’à 6 personnes. Comprenant une salle de bain et une toilette privée adjacentes, elles s’ouvrent sur la nature avec une véranda extérieure dans tous les espaces communs.



Chambre avec 4 lits simples

1 salle de bain complète + 1 toilette privée



Accès à une aire commune (partagée avec 1 autre chambre)



Foyer au bois dans le coin salon de l’aire commune



L’aire commune comporte un coin cuisine tout équipé et une véranda extérieure



BBQ au propane partagé avec vos voisins à l’extérieur (hiver sur demande seulement). Bouteilles de propane disponibles à l’accueil au besoin ($)



Linge à vaisselle et tapis de bain fournis



Literie disponible pour 25,00 $ par personne