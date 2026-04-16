Sous-Comité Congrès Rive-Nord Narcotiques Anonymes

Organisé par

Sous-Comité Congrès Rive-Nord Narcotiques Anonymes

À propos de cet événement

Heber. 28

1500 7e Rang

Saint-Côme, QC J0K 2B0, Canada

Le foyer - 2ième étage - Chambre 2 places Martin vend ou sam
90 $

Prix pour la chambre par NUIT

2 places - deux lits simples

Literie disponible pour 25,00 $ par personne

Nat L+France.Jean-Claude.Lise+Steph.C
220 $

Prix par CHAMBRE par NUIT

Chambres 101, 102, 201et 202
Nos lumineuses Chambres contemporaines peuvent facilement loger jusqu’à 6 personnes. Comprenant une salle de bain et une toilette privée adjacentes, elles s’ouvrent sur la nature avec une véranda extérieure dans tous les espaces communs.

Chambre avec 4 lits simples
1 salle de bain complète + 1 toilette privée

Accès à une aire commune (partagée avec 1 autre chambre)

Foyer au bois dans le coin salon de l’aire commune

L’aire commune comporte un coin cuisine tout équipé et une véranda extérieure

BBQ au propane partagé avec vos voisins à l’extérieur (hiver sur demande seulement). Bouteilles de propane disponibles à l’accueil au besoin ($)

Linge à vaisselle et tapis de bain fournis

Literie disponible pour 20,00 $ par personne

Stephane. Nath B.+ Ben+ Sylvie
236 $

Prix par CHAMBRE par NUIT

Chambres Suite 105 et 205

Nos lumineuses Chambres contemporaines peuvent facilement loger jusqu’à 6 personnes. Comprenant une salle de bain et une toilette privée adjacentes, elles s’ouvrent sur la nature avec une véranda extérieure dans tous les espaces communs.

Chambre avec 4 lits simples
1 salle de bain complète + 1 toilette privée

Accès à une aire commune (partagée avec 1 autre chambre)

Foyer au bois dans le coin salon de l’aire commune

L’aire commune comporte un coin cuisine tout équipé et une véranda extérieure

BBQ au propane partagé avec vos voisins à l’extérieur (hiver sur demande seulement). Bouteilles de propane disponibles à l’accueil au besoin ($)

Linge à vaisselle et tapis de bain fournis

Literie disponible pour 25,00 $ par personne

Laurianne - Mistral
135 $
Gilles / Val et Chantal - 4 vents bas
148 $
Ajouter un don pour Sous-Comité Congrès Rive-Nord Narcotiques Anonymes

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!