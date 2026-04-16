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À propos de cet événement
Prix pour la chambre par NUIT
2 places - deux lits simples
Literie disponible pour 25,00 $ par personne
Prix par CHAMBRE par NUIT
Chambres 101, 102, 201et 202
Nos lumineuses Chambres contemporaines peuvent facilement loger jusqu’à 6 personnes. Comprenant une salle de bain et une toilette privée adjacentes, elles s’ouvrent sur la nature avec une véranda extérieure dans tous les espaces communs.
Chambre avec 4 lits simples
1 salle de bain complète + 1 toilette privée
Accès à une aire commune (partagée avec 1 autre chambre)
Foyer au bois dans le coin salon de l’aire commune
L’aire commune comporte un coin cuisine tout équipé et une véranda extérieure
BBQ au propane partagé avec vos voisins à l’extérieur (hiver sur demande seulement). Bouteilles de propane disponibles à l’accueil au besoin ($)
Linge à vaisselle et tapis de bain fournis
Literie disponible pour 20,00 $ par personne
Prix par CHAMBRE par NUIT
Chambres Suite 105 et 205
Nos lumineuses Chambres contemporaines peuvent facilement loger jusqu’à 6 personnes. Comprenant une salle de bain et une toilette privée adjacentes, elles s’ouvrent sur la nature avec une véranda extérieure dans tous les espaces communs.
Chambre avec 4 lits simples
1 salle de bain complète + 1 toilette privée
Accès à une aire commune (partagée avec 1 autre chambre)
Foyer au bois dans le coin salon de l’aire commune
L’aire commune comporte un coin cuisine tout équipé et une véranda extérieure
BBQ au propane partagé avec vos voisins à l’extérieur (hiver sur demande seulement). Bouteilles de propane disponibles à l’accueil au besoin ($)
Linge à vaisselle et tapis de bain fournis
Literie disponible pour 25,00 $ par personne
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