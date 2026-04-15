Hébergement Pentecôte

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À propos de cet événement
Chambre simple avec un lavabo, petit déjeuner inclus.
Prendre note que les salles de bain sont partagées.
Chambre simple avec un lavabo, petit déjeuner inclus.
Prendre note que les salles de bain sont partagées.
Chambre double avec un lavabo, petit déjeuner inclus.
Prendre note que les salles de bain sont partagées.
Chambre double avec un lavabo, petit déjeuner inclus.
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Prix par personne
$
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