Centre de Prière l'Alliance Inc

Organisé par

Centre de Prière l'Alliance Inc

À propos de cet événement

Hébergement Pentecôte

7505 Bd Parent

Trois-Rivières, QC G9C 0M5, Canada

Claire
120 $

Chambre simple avec un lavabo, petit déjeuner inclus.

Prendre note que les salles de bain sont partagées.

Geneviève
120 $

Chambre simple avec un lavabo, petit déjeuner inclus.

Prendre note que les salles de bain sont partagées.

Mathieu
120 $

Chambre double avec un lavabo, petit déjeuner inclus.

Prendre note que les salles de bain sont partagées.

Roulotte Guillaume
50 $

Chambre double avec un lavabo, petit déjeuner inclus.

Prendre note que les salles de bain sont partagées.

Déjeuner
15 $

Prix par personne

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