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HGJ - LEYLA BLANC 52/54

4460552 LEYLA BLANC 52/54 item
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36,50 $

Composition : 49% polyamide, 43% coton, 8% élasthanne, Sans latex, silicone et nickel. Entretien : Lavage à la main ou en machine programme Délicat. Séchage à l'air libre (pas de sécheuse!). NOTA BENE : Vente finale – aucun remboursement ni échange.

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110 $

Composition : 49% polyamide, 43% coton, 8% élasthanne, Sans latex, silicone et nickel. Entretien : Lavage à la main ou en machine programme Délicat. Séchage à l'air libre (pas de sécheuse!). NOTA BENE : Vente finale – aucun remboursement ni échange.

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