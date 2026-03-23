HGJ - LEYLA BLANC 52/54

Offert par
À propos de cette boutique
Composition : 49% polyamide, 43% coton, 8% élasthanne, Sans latex, silicone et nickel. Entretien : Lavage à la main ou en machine programme Délicat. Séchage à l'air libre (pas de sécheuse!). NOTA BENE : Vente finale – aucun remboursement ni échange.
Composition : 49% polyamide, 43% coton, 8% élasthanne, Sans latex, silicone et nickel. Entretien : Lavage à la main ou en machine programme Délicat. Séchage à l'air libre (pas de sécheuse!). NOTA BENE : Vente finale – aucun remboursement ni échange.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!