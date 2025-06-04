HGJ - LEYLA BLANC 28-30

Composition: 49% polyamide, 43% cotton, 8% elastane, Latex, silicone and nickel free. Care: Hand wash or machine wash on a Delicate cycle. Air dry (no dryer!). NOTE: This product cannot be returned if opened.
Composition: 49% polyamide, 43% cotton, 8% elastane, Latex, silicone and nickel free. Care: Hand wash or machine wash on a Delicate cycle. Air dry (no dryer!). NOTE: This product cannot be returned if opened.
4460528 LEYLA WHITE 28/30
CA$110
Composition: 49% polyamide, 43% cotton, 8% elastane, Latex, silicone and nickel free. Care: Hand wash or machine wash on a Delicate cycle. Air dry (no dryer!). NOTE: This product cannot be returned if opened.
Composition: 49% polyamide, 43% cotton, 8% elastane, Latex, silicone and nickel free. Care: Hand wash or machine wash on a Delicate cycle. Air dry (no dryer!). NOTE: This product cannot be returned if opened.