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HGJ - LEYLA BLANC 48-50

4460548 LEYLA BLANC 48/50 item
4460548 LEYLA BLANC 48/50
36,50 $

Composition : 49% polyamide, 43% coton, 8% élasthanne, Sans latex, silicone et nickel. Entretien : Lavage à la main ou en machine programme Délicat. Séchage à l'air libre (pas de sécheuse!). NOTA BENE : Vente finale – aucun remboursement ni échange.

4460548 LEYLA BLANC 48/50 item
4460548 LEYLA BLANC 48/50
110 $

Composition : 49% polyamide, 43% coton, 8% élasthanne, Sans latex, silicone et nickel. Entretien : Lavage à la main ou en machine programme Délicat. Séchage à l'air libre (pas de sécheuse!). NOTA BENE :Vente finale – aucun remboursement ni échange.

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