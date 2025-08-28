Histoire Magog

Offert par
Anthologie de divers articles publiés par la Société d'histoire de Magog, publié à l'occasion de son 30e anniversaire (2018)
Les auteurs magogois Serge Gaudreau et Maurice Langlois vous raconte « 50 événements marquants de l’histoire » de Magog. L'ouvrage de 360 pages déborde d'images provenant d'archives de la Société d'histoire de Magog, d'archives personnelles, ainsi que de différentes autres institutions.
