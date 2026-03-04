Hit That Boogie Camp 2026 (passes)

Cette passe inclut la nourriture, les ateliers, les activités animées, les soirées ainsi que l'hébergement de base. Un supplément de 30$ par personne sera à payer si vous choisissez une option hébergement semi-privé.



NB: Cette passe n'est pas remboursable. Elle est transférable à une autre personne pour l'édition en cours seulement.