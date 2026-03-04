Hit That Boogie Camp

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Hit That Boogie Camp

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Hit That Boogie Camp 2026 (passes)

Passe complète item
Passe complète
380 $

Cette passe inclut la nourriture, les ateliers, les activités animées, les soirées ainsi que l'hébergement de base. Un supplément de 30$ par personne sera à payer si vous choisissez une option hébergement semi-privé.

NB: Cette passe n'est pas remboursable. Elle est transférable à une autre personne pour l'édition en cours seulement.

Boogie pédago: Boost ton enseignement ! item
Boogie pédago: Boost ton enseignement !
15 $

Cet atelier supplémentaire s'adresse aux profs de Boogie Woogie des différentes scènes du Québec.

Passe samedi entier item
Passe samedi entier
165 $

Cette passe donne accès au site, à la nourriture (excluant le déjeuner), aux ateliers et à la soirée du samedi.

Pas d'hébergement.

Passe complète (paiement en deux versements)
195 $

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