Hit That Boogie Camp 2026 (passes)

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À propos de cette boutique
Cette passe inclut la nourriture, les ateliers, les activités animées, les soirées ainsi que l'hébergement de base. Un supplément de 30$ par personne sera à payer si vous choisissez une option hébergement semi-privé.
NB: Cette passe n'est pas remboursable. Elle est transférable à une autre personne pour l'édition en cours seulement.
Cet atelier supplémentaire s'adresse aux profs de Boogie Woogie des différentes scènes du Québec.
Cette passe donne accès au site, à la nourriture (excluant le déjeuner), aux ateliers et à la soirée du samedi.
Pas d'hébergement.
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