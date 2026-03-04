Hit That Boogie Camp

Organisé par

Hit That Boogie Camp

À propos de cet événement

Hit that Boogie Camp 2026 (passes) test

1500 7e Rang

Saint-Côme, QC J0K 2B0, Canada

Passe complète (1er prix)
365 $

Cette passe inclut la nourriture, les ateliers, les activités animées, les soirées ainsi que l'hébergement de base. Un supplément de 30$ par personne sera à payer si vous choisissez une option hébergement semi-privé.

NB: Cette passe n'est pas remboursable. Elle est transférable à une autre personne pour l'édition en cours seulement.

Passe complète (2e prix)
380 $

Cette passe inclut la nourriture, les ateliers, les activités animées, les soirées ainsi que l'hébergement de base. Un supplément de 30$ par personne sera à payer si vous choisissez une option hébergement semi-privé.

NB: Cette passe n'est pas remboursable. Elle est transférable à une autre personne pour l'édition en cours seulement.

Passe complète (3e prix)
395 $

Cette passe inclut la nourriture, les ateliers, les activités animées, les soirées ainsi que l'hébergement de base. Un supplément de 30$ par personne sera à payer si vous choisissez une option hébergement semi-privé.

NB: Cette passe n'est pas remboursable. Elle est transférable à une autre personne pour l'édition en cours seulement.

Passe P'tit.es Nouveaux.elles
380 $

Cette passe s'adresse aux danseurs.euses qui dansent le boogie woogie depuis moins de 6 mois. (avril 2026 à septembre 2026)

Cette passe inclut la nourriture, les ateliers de niveau débutant, les activités animées, les soirées ainsi que l'hébergement de base. Un supplément de 30$ par personne sera à payer si vous choisissez une option hébergement semi-privé.

NB: Cette passe n'est pas remboursable. Elle est transférable à une autre personne de la catégorie "P'tit.e Nouveau.elle" pour l'édition en cours seulement.

Boogie pédago: Boost ton enseignement !
15 $

Cet atelier supplémentaire s'adresse aux profs de Boogie Woogie des différentes scènes du Québec.

Hoodie unisexe
35 $

NB: L'organisation se réserve le droit au remboursement si le nombre de commandes reçues est insuffisant.

Passe samedi entier
165 $

Cette passe donne accès au site, à la nourriture (excluant le déjeuner), aux ateliers et à la soirée du samedi.

Pas d'hébergement.

Passe soirée
35 $

Cette passe donne accès seulement à une des deux soirées.

Pas d'hébergement.

Passe complète (paiement en deux versements)
195 $

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