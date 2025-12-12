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À propos de cet événement

Hiver 2026 - Introduction à la gravure sur bois par Maya Cardin

501 Rue Saint-Vallier E

Québec, QC G1K 6E6, Canada

Membre - Introduction à la gravure sur bois
345 $

8 restants

Les prix sont taxes incluses.

En cas d'annulation de la part du participant :

100% du montant sera remboursé jusqu’au 14 février 2026.

50% du montant sera remboursé jusqu'au 21 février 2026.

Aucun remboursement ne sera fait après le 22 février 2026.


La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.

Non-membre - Introduction à la gravure sur bois
385 $

8 restants

Les prix sont taxes incluses.

En cas d'annulation de la part du participant :

100% du montant sera remboursé jusqu’au 14 février 2026.

50% du montant sera remboursé jusqu'au 21 février 2026.

Aucun remboursement ne sera fait après le 22 février 2026.


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