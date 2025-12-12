Hiver 2026 - Sérigraphie en technique directe par Clément Leclerc et Ludovic Fouquet

Organisé par
À propos de cet événement
4 restants
Les prix sont taxes incluses.
En cas d'annulation de la part du participant :
100% du montant sera remboursé jusqu’au 28 janvier 2026.
50% du montant sera remboursé jusqu'au 4 février 2026.
Aucun remboursement ne sera fait après le 5 février 2026.
La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.
4 restants
Les prix sont taxes incluses.
En cas d'annulation de la part du participant :
100% du montant sera remboursé jusqu’au 28 janvier 2026.
50% du montant sera remboursé jusqu'au 4 février 2026.
Aucun remboursement ne sera fait après le 5 février 2026.
La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!