Hiver 2026 - Taille-douce écosensible II : aquatinte à l’aérographe par Manon Paquet

Les prix sont taxes incluses.





En cas d'annulation de la part du participant :



100% du montant sera remboursé jusqu’au 28 janvier 2026.



50% du montant sera remboursé jusqu'au 4 février 2026.



Aucun remboursement ne sera fait après le 5 février 2026.



La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.