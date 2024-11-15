Hiver- Danse africaine adulte - Débutant

Des plus énergisantes, la danse africaine génère un effet thérapeutique grandement apprécié. Elle favorise l’amélioration de la posture et de la coordination, développe le sens du rythme, tout en sollicitant avantageusement la fonction cardiovasculaire. C’est aussi une agréable façon d’entrer en contact avec la culture africaine. Les rythmes et danses que nous enseignons viennent principalement de la Guinée et du Mali, en Afrique de l’Ouest. Nos cours vous permettent d’aborder différents styles et langages corporels. Cependant, chaque session est placée sous le signe d’un rythme particulier à maîtriser grâce à l’apprentissage d’une chorégraphie, sous forme d’enchaînement de mouvements.

