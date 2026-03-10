HODOS 2026

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À propos de cet événement
Admission générale.
Les moins de 18 ans accèdent gratuitement.
En plus de l'admission générale pour une personne, ce billet vous donne accès aux repas du vendredi midi et du samedi midi.
Les repas du soir (soupers) ne sont pas inclus.
En plus de l'admission générale pour un couple, ce billet vous donne accès aux repas du vendredi midi et du samedi midi.
Les repas du soir (soupers) ne sont pas inclus.
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