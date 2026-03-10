Église Le Chemin

Organisé par

Église Le Chemin

À propos de cet événement

HODOS 2026

480 Rue de Vernon

Gatineau, QC J9J 3K5, Canada

Admission générale
50 $

Admission générale.

Les moins de 18 ans accèdent gratuitement.

INDIVIDUEL - Admission générale et 2 déjeuners (lunch)
85 $

En plus de l'admission générale pour une personne, ce billet vous donne accès aux repas du vendredi midi et du samedi midi.

Les repas du soir (soupers) ne sont pas inclus.

COUPLE - Admission générale et 2 déjeuners (lunch)
150 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

En plus de l'admission générale pour un couple, ce billet vous donne accès aux repas du vendredi midi et du samedi midi.

Les repas du soir (soupers) ne sont pas inclus.

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