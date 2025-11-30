Vente aux enchères du spectacle de vacances.

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À propos de cet événement
Enchère de départ
4 Passes de 4 jours pour l'escalade à Rock Jungle (utilisables dans l'une des 3 succursales)
Enchère de départ
Impression métallique d'un photographe (photo du drapeau de la fierté accroché par le NPD à l'Assemblée législative)
Enchère de départ
Couverture de crochets faite main
Enchère de départ
Une coupe de cheveux par James à Studio Bang Bang
Enchère de départ
Trois paires de boucles d'oreilles faites maison
Enchère de départ
Couronne faite maison
Enchère de départ
Couronne faite maison
Enchère de départ
Pull avec un design de votre choix.
Enchère de départ
Certificat-cadeau de 50 $ pour le dîner et 4 billets pour la soirée du Nouvel An à Evo!
Enchère de départ
Three pairs of crochet socks and a stuffed animal
Enchère de départ
Self care box packed full with many items!
Enchère de départ
3 foot pink Christmas tree, garland and lights!
Donated by Gabe Itch
Enchère de départ
Handcrafted Bracelet and Earrings from Krylo Crystal Creations
Enchère de départ
Candle and safety matches
Enchère de départ
A gift basket full of bath supplies and body care!
Donated by Vanity Fair
Enchère de départ
Earrings from Designs by Cyprian
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