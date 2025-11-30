Imperial Sovereign Court of the Wild Rose
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Imperial Sovereign Court of the Wild Rose

Organisé par

Imperial Sovereign Court of the Wild Rose

À propos de cet événement

Ventes fermées

Vente aux enchères du spectacle de vacances.

4 Passes de 4 jours pour l'escalade à Rock Jungle (valeur de 120$) item
4 Passes de 4 jours pour l'escalade à Rock Jungle (valeur de 120$)
30 $

Enchère de départ

4 Passes de 4 jours pour l'escalade à Rock Jungle (utilisables dans l'une des 3 succursales)

Impression métallique (valeur de 80$) item
Impression métallique (valeur de 80$)
20 $

Enchère de départ

Impression métallique d'un photographe (photo du drapeau de la fierté accroché par le NPD à l'Assemblée législative)

Couverture de crochets de dimension Twin (valeur de 150 à 200$) item
Couverture de crochets de dimension Twin (valeur de 150 à 200$)
5 $

Enchère de départ

Couverture de crochets faite main

Coupe de cheveux (valeur de 80$) item
Coupe de cheveux (valeur de 80$) item
Coupe de cheveux (valeur de 80$) item
Coupe de cheveux (valeur de 80$)
10 $

Enchère de départ

Une coupe de cheveux par James à Studio Bang Bang

Boucles d'oreilles faites maison (valeur de 60$) item
Boucles d'oreilles faites maison (valeur de 60$)
10 $

Enchère de départ

Trois paires de boucles d'oreilles faites maison

Couronne faite maison item
Couronne faite maison
30 $

Enchère de départ

Couronne faite maison

Couronne faite maison item
Couronne faite maison
25 $

Enchère de départ

Couronne faite maison

Pull fait maison (valeur de 100$) item
Pull fait maison (valeur de 100$) item
Pull fait maison (valeur de 100$)
20 $

Enchère de départ

Pull avec un design de votre choix.

Dîner et soirée item
Dîner et soirée item
Dîner et soirée
20 $

Enchère de départ

Certificat-cadeau de 50 $ pour le dîner et 4 billets pour la soirée du Nouvel An à Evo!

Crochet socks & Stuffed Animal item
Crochet socks & Stuffed Animal
10 $

Enchère de départ

Three pairs of crochet socks and a stuffed animal

Self Care Box item
Self Care Box
15 $

Enchère de départ

Self care box packed full with many items!

Pink Christmas Tree Bundle item
Pink Christmas Tree Bundle
10 $

Enchère de départ

3 foot pink Christmas tree, garland and lights!


Donated by Gabe Itch

Handcrafted Jewelry item
Handcrafted Jewelry
15 $

Enchère de départ

Handcrafted Bracelet and Earrings from Krylo Crystal Creations

Clarity Candle item
Clarity Candle
5 $

Enchère de départ

Candle and safety matches



Bath Gift Basket item
Bath Gift Basket
30 $

Enchère de départ

A gift basket full of bath supplies and body care!


Donated by Vanity Fair

Earrings item
Earrings
20 $

Enchère de départ

Earrings from Designs by Cyprian

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