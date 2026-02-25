<span>Honneurs & Récompenses 2026</span>

Cet événement est exclusivement réservé aux membres actifs actuels de la Filiale 85/90 de la Légion royale canadienne de Lachine. Rejoignez-nous pour une soirée de reconnaissance et de camaraderie alors que nous célébrons le dévouement, le bénévolat et le service de nos membres. Ce billet comprend l'admission au banquet et la participation à la cérémonie de remise des prix honorant ceux qui aident à renforcer notre Légion.