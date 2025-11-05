Nouveau Théâtre Expérimental

Offert par

Nouveau Théâtre Expérimental

À propos de cette boutique

Hoodie noir et gourde de l’émission «Un gars, une fille»

Hoodie noir et gourde de l’émission «Un gars, une fille»
125 $

En mode fan? Ce lot «Un gars, une fille», proposé par Daniel, notre codirecteur artistique et collaborateur de la première heure de cette émission à sketchs, comprend un hoodie noir et une gourde aux couleurs éclatantes, pour vous permettre de rester stylé·e et bien hydraté·e.

Hoodie taille médium, (80% coton, 20% polyester) estampillé «Un gars, une fille» mais non genré.
Quelques égratignures à la base de la gourde ; rien qui n’enlève à sa superbe. 


(avec émission d’un reçu officiel de 125$)

Ajouter un don pour Nouveau Théâtre Expérimental

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!