Hoodie noir et gourde de l’émission «Un gars, une fille»

En mode fan? Ce lot «Un gars, une fille», proposé par Daniel, notre codirecteur artistique et collaborateur de la première heure de cette émission à sketchs, comprend un hoodie noir et une gourde aux couleurs éclatantes, pour vous permettre de rester stylé·e et bien hydraté·e.

Hoodie taille médium, (80% coton, 20% polyester) estampillé «Un gars, une fille» mais non genré.

Quelques égratignures à la base de la gourde ; rien qui n’enlève à sa superbe.



(avec émission d’un reçu officiel de 125$)