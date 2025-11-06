Hoodie officiel de l’émission «STAT»

Une prescription de l’autrice et comédienne Evelyne de la Chenelière, amie proche du NTE, qui joue dans la série «STAT» : un hoodie officiel de l’émission, à enfiler dès les premiers symptômes de froid. Effets secondaires assurés : confort, accoutumance et léger sentiment de célébrité.



Chandail à capuchon (hoodie) de taille L (50% coton, 50% polyester), coupe ample.



(avec émission d’un reçu officiel de 90$)