Le gala de bienfaisance du 10e anniversaire d'Éspoir pour la démence
Le Crystal - 5285 Bd Henri Bourassa O
Saint-Laurent, QC H4K 1L4, Canada
Gala Annuel d’Espoir pour la démence - Billets
350 $
Ce qui est inclus : reçu fiscal de 150 $, Cocktails, Dîner 4 services, Tombola, Performances musicales en direct
Gala Annuel d’Espoir pour la démence - Tables
3 500 $
Ce qui est inclus : reçu fiscal de 1500 $, Table (10 places), Cocktails, Dîner 4 services, Tombola, Performances musicales en direct
Annonce d'une demi-page dans le livret Gala
1 000 $
Comprend une annonce d'une demi-page dans le livret du gala d'Espoir pour la démence.
Annonce pleine page dans le livret du gala
2 000 $
Comprend une annonce pleine page dans le livret du gala d'Espoir pour la démence.
Commanditaires de l'Amitié: 5 options disponibles
4 999 $
Ce qui est inclus : 10 billets pour la Gala, Mention d'honneur à la Gala par le Maître de Cérémonie, Logo et lien du site web sur tous les supports marketing - programme de l'événement, écrans, bannières d'entrée et de scène, réseaux sociaux, site web, Demi-page de publicité dans le livret de la Gala
Commanditaire du Dîner
10 000 $
Ce qui est inclus : 10 billets pour la Gala, Mention d'honneur à la Gala par le Maître de Cérémonie, Logo présent sur les serviettes de table et les cartes tentes de table, Logo et lien du site web sur tous les supports marketing - programme de l'événement, écrans, bannières d'entrée et de scène, réseaux sociaux, site web, emails promotionnels, Pleine page de publicité dans le livret de la Gala
PRINCIPAL COMMANDITAIRE DE L'ÉVÉNEMENT (Parrain de la Gala) :
25 000 $
Ce qui est inclus : Une table de Gala gratuite de 10 billets, Pleine page de publicité dans le livret de la Gala, Mention dans le communiqué de presse et l'email avant l'événement, Mention d'honneur à la Gala par le Maître de Cérémonie, Discours de 5 minutes devant le public, Logo et lien du site web sur tous les supports marketing (programme de la soirée, écrans, bannières d'entrée et de scène, réseaux sociaux, site web, emails)
