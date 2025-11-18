Chez Praxède, espace collectif multifonctionnel de Brompton
À propos de cette boutique
Procédure d’accueil des exposants — Marché de Noël de Brompton - 2025
15 h 00 / VENDREDI
Gratuit
Heure d’arrivée Merci d’arriver à l’heure prévue afin de faciliter l’accueil et la coordination. Cela nous aide à bien vous accompagner dès votre arrivée.
Installation du matériel À votre arrivée, vous pourrez déposer votre matériel directement dans votre espace réservé.
Stationnement Une fois le déchargement terminé, nous vous invitons à stationner votre véhicule dans la rue afin de libérer l’accès pour les autres exposants. Merci pour votre collaboration!
Mise en place de votre espace Ensuite, vous aurez tout le temps nécessaire pour installer votre espace à votre goût. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous demander! Nous fermons la place à maximum 19h45.
15 h 15 / VENDREDI
Gratuit
15 h 30 / VENDREDI
Gratuit
15 h 45 / VENDREDI
Gratuit
16 h 00 / VENDREDI
Gratuit
16 h 15 / VENDREDI
Gratuit
16 h 30 / VENDREDI
Gratuit
16 h 45 / VENDREDI
Gratuit
17 h 00 / VENDREDI
Gratuit
17 h 15 / VENDREDI
Gratuit
17 h 30 / VENDREDI
Gratuit
17 h 45 / VENDREDI
Gratuit
18 h 00 / VENDREDI
Gratuit
18 h 15 / VENDREDI
Gratuit
18 h 30 / VENDREDI
Gratuit
18 h 45 / VENDREDI
Gratuit
19 h 00 / VENDREDI
Gratuit
8 h 15 / SAMEDI
Gratuit
8 h 30 / SAMEDI
Gratuit
8 h 45 / SAMEDI
Gratuit
9 h 00 / SAMEDI
Gratuit
9 h 15 / SAMEDI
Gratuit
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!