Procédure d’accueil des exposants — Marché de Noël de Brompton - 2025

Heure d’arrivée

Merci d’arriver à l’heure prévue afin de faciliter l’accueil et la coordination. Cela nous aide à bien vous accompagner dès votre arrivée.

Installation du matériel

À votre arrivée, vous pourrez déposer votre matériel directement dans votre espace réservé.

Stationnement

Une fois le déchargement terminé, nous vous invitons à stationner votre véhicule dans la rue afin de libérer l’accès pour les autres exposants. Merci pour votre collaboration!