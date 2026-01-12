Centre de pédiatrie sociale Sud-Est Inc.
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Ventes fermées

How to Talk so Kids Will Listen and How to Listen so Kids Will Talk

435 Rue Centrale St

Memramcook, NB E4K 3R2, Canada

Registration (English)
Gratuit

This registration reserves a spot for ONE person for all 7 two-hour sessions, with one session per week over a period of 7 weeks.
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Liste d'attente pour sessions en Français
Gratuit

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