Partie d'huitres 2025

2022 Rue de la Visitation

Montréal, QC, Canada

2 douzaines!
CA$60

Chaque commande comprend un sac à l'effigie de SOS, une baguette de pain, un pot de sauce et un citron.

4 douzaines!
CA$100

4 douzaines d'huîtres! Une baguette de pain, un pot de sauce, un citron dans un sac à l'effigie de SOS.

8 douzaines!
CA$180

8 douzaines d'huîtres! Une baguette de pain, deux pots de sauce, un citron dans deux sac à l'effigie de SOS.

12 douzaines!!
CA$220

1 caisse d'huîtres! Une baguette de pain, 3 pots de sauce, un citron dans un sac à l'effigie de SOS.

Tablier item
Tablier
CA$15
Chandail SOS item
Chandail SOS
CA$25

Chandail avec le logo de SOS

Choix de couleur Mauve, Blanc ou noir. Enfant, Petit, Moyen, Large, X-Large.

Cache couche pour Bébé
CA$20
tasse item
tasse
CA$20
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing