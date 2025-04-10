IDRF - Randonnée au Parc de la Mauricie

Entrée sur le site, collation et animation comprises dans le billet. Le dîner n'est pas fourni. AUCUN remboursement. ***En achetant ce billet, je confirme comprendre les risques inhérents à une randonnée montagneuse de niveau intermédiaire/élevé et j'accepte et je comprends que l'IDRF n'est pas responsable, y compris sans s'y limiter, de toute blessure, de tout malaise, de tout dommage, de tout vol ou de toute autre perte avant, pendant ou après l'activité.

Entrée sur le site, collation et animation comprises dans le billet. Le dîner n'est pas fourni. AUCUN remboursement. ***En achetant ce billet, je confirme comprendre les risques inhérents à une randonnée montagneuse de niveau intermédiaire/élevé et j'accepte et je comprends que l'IDRF n'est pas responsable, y compris sans s'y limiter, de toute blessure, de tout malaise, de tout dommage, de tout vol ou de toute autre perte avant, pendant ou après l'activité.

Plus de détails...