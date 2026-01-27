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Ventes fermées

Iftar Jeunesse Bel Agir 1447 - 2026

Loisirs Communautaires Saint-Michel

Canada, 7501 Rue François-Perrault, Montréal, QC H2A 1M1, Canada

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Billet Admission Générale
10 $

Pour les participants provenant du Grand Montréal, Rive-Nord et Rive-Sud.

Inclut, sans s’y limiter : Montréal, Laval, Châteauguay, Brossard, Longueuil, La Prairie, Terrebonne, Repentigny, Mascouche, Ste-Thérèse, etc.

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