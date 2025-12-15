F&C BBA

Organisé par

F&C BBA

À propos de cet événement

IGLOOFEST VIP 2026

Rue de la Commune E

Montréal, QC, Canada

Place Autobus
15 $

Aller-retour entre le bureau de MSH et l'Igloofest

Contact BBA pour l'autobus le jour de l'événement: Francis Verreault


Départ du bureau de MSH : 18h15

Départ de l'igloofest vers Montréal : 23h30

LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Nous vous contacterons si une place se libère.

EMPLOYÉ(E) / EMPLOYEE
55 $

Prix régulier : 145$ !!

CONJOINT(E)/SPOUSE
95 $

Prix régulier : 145$ !!

INVITÉS/GUESTS
140 $

Prix régulier, on vous garantit une place dans la section VIP !

SONDAGE TRANSPORT ALLER-RETOUR
Gratuit

Le mode de transport et le coût seront déterminés en fonction du nombre de participants. Veuillez ajouter ce billet à votre panier si vous prévoyez utiliser le transport offert par BBA


Départ du bureau de MSH : 18h30

Retour de Mtl : Heure à déterminer

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!