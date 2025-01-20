IISE 2025 - Soirée Réseautage et Journée Conférences

Soirée Réseautage et Journée Ateliers et Conférences
75 $
Ce billet vous donne accès à :
* Un billet d'entrée pour la soirée de réseautage IISE 2025, qui aura lieu le samedi 25 janvier 2025, de 19h30 à 22h00, au Centre des Congrès de Québec, consommation incluse.
*Un billet d'entrée pour les ateliers et conférences IISE 2025, qui auront lieu le dimanche 26 janvier 2025, de 11h à 17h30, au Centre des Congrès de Québec, dîner inclus.
*Un billet d'entrée pour la soirée IISE du samedi 25 janvier 2025, qui aura lieu à la Brasserie INOX, consommation incluse.
Soirée Réseautage
45 $
Ce billet vous donne accès à :
* Un billet d'entrée pour la soirée de réseautage IISE 2025, qui aura lieu le samedi 25 janvier 2025, de 19h30 à 22h00, au Centre des Congrès de Québec, consommation incluse.
*Un billet d'entrée pour la soirée IISE du samedi 25 janvier 2025, qui aura lieu à la Brasserie INOX, consommation incluse.
Accès aux Conférences Seulement
50 $
Ce billet vous donne accès à :
*Un billet d'entrée pour les conférences IISE 2025, qui auront lieu le dimanche 26 janvier 2025, de 13h15 à 17h30, au Centre des Congrès de Québec. Aucun repas n'est inclus
