La Grande Trappe

Illustration le Trésor de L'Amuse-Gueule

Communiquez avec Mouette à l'adresse [email protected] si jamais il y a quoi que ce soit

Personnage 1 (androgyne)
25 $

Enchère de départ

Ce personnage un peu impulsif est là pour faire la fête! Il ne voulait pas d'une soirée calme à écouter des chansons et le lieutenant de la Muse-Gueule le retient d'aller interrompre le capitaine.

Personnage 2 (féminin) item
Personnage 2 (féminin)
25 $

Enchère de départ

Propriétaire de la taverne, elle est impressionnée par la voix du capitaine et sa capacité à faire taire cette taverne d'ordinaire si bruyante.

Personnage 3 (masculin)
25 $

Enchère de départ

Un régulier de la taverne, il connait le meilleur coin pour avoir vu sur le piano. Il n'a jamais eu l'intention de joindre le capitaine; il vit sa meilleure vie et est juste bien.

