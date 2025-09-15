Gala d'impact social (6e anniversaire et collecte de fonds)

Gala de l'Impact: Célébration de 6 ans d'impact social

Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable alors que nous marquons 6 ans de travail pour le changement social et collectons des fonds pour soutenir notre travail en 2026. Ensemble, nous célébrerons la communauté, l'autonomisation et la résilience tout en mettant en avant les réalisations des six dernières années et en créant un élan pour l'avenir. La nuit sera rythmée par des histoires inspirantes, des reconnaissances spéciales, du divertissement, de la nourriture et de la culture.